Жительница Рязани отметила 100-й день рождения

Юбиляршу поздравили сотрудники администрации Рязани

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Татьяна Ивановна Суницкая сегодня отметила 100-й день рождения, сообщает сайт администрации города. Она родилась 24 марта 1917 года, в Украине, в Запорожской области. За свою яркую многолетнюю трудовую деятельность она была отмечена государственными наградами – медалью «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.» и орденом Трудовой Славы I степени.

В день 100-летнего юбилея Татьяну Ивановну Суницкую от администрации города Рязани поздравила начальник управления дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья Инна Монахова. Она пожелала имениннице благополучия и крепкого здоровья и вручила ценный подарок и цветы.