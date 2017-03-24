Специалисты устранили прорыв тепломагистрали в Рязани

В жилые дома и социальные объекты микрорайона Дашково-Песочня возвращается тепло, сообщает об этом сайт администрации Рязани. Аварийно-ремонтная бригада МУП «РМПТС» завершила восстановительные работы на участке порыва тепломагистрали в районе ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне. Заполнение системы теплоснабжения началось сегодня в 16.00.

По оценке специалистов предприятия, работа по восстановлению подачи тепла и горячей воды в жилые дома и объекты социальной сферы, которые попали в зону отключения, займет несколько часов.