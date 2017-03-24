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Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 17:31
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Общество
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Во вторник в домах по ряду адресов Рязани отключат электроэнергию

Как сообщает сайт администрации города, в связи с работами по реконструкции воздушной линии 28 марта с 09:30 до 16:00 будет отключена электроэнергия в поселке Соколовка по следующим адресам:

- ул. 1-я Механизаторов, д. 23, 25, 25а, 27;

- ул. Попова, д. 1-31;

- ул. Луговая, д. 2-42;

- ул. Школьная, д. 3-64;

-ул. Тепличная, д. 1-15.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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