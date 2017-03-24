Во вторник в домах по ряду адресов Рязани отключат электроэнергию
Как сообщает сайт администрации города, в связи с работами по реконструкции воздушной линии 28 марта с 09:30 до 16:00 будет отключена электроэнергия в поселке Соколовка по следующим адресам:
- ул. 1-я Механизаторов, д. 23, 25, 25а, 27;
- ул. Попова, д. 1-31;
- ул. Луговая, д. 2-42;
- ул. Школьная, д. 3-64;
-ул. Тепличная, д. 1-15.
Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017