Во вторник в домах по ряду адресов Рязани отключат электроэнергию

Как сообщает сайт администрации города, в связи с работами по реконструкции воздушной линии 28 марта с 09:30 до 16:00 будет отключена электроэнергия в поселке Соколовка по следующим адресам:

- ул. 1-я Механизаторов, д. 23, 25, 25а, 27;

- ул. Попова, д. 1-31;

- ул. Луговая, д. 2-42;

- ул. Школьная, д. 3-64;

-ул. Тепличная, д. 1-15.