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Главная страница / Новости Рязани и области
24.03.2017, 18:27
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Власть
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Владыка Марк поговорил с будущими рязанскими журналистами об ответственности

Автор фото: Вероника Шелякина | Владыка Марк поговорил с будущими рязанскими журналистами об ответственности
Фото: Вероника Шелякина.

В РГУ имени С.Есенина состоялась встреча митрополита Рязанского и Михайловского Марка со студентами 3 курса отделения журналистики. Беседа была посвящена очень важной, по мнению владыки, теме – ответственности журналиста. К сожалению, многие сегодня ею пренебрегают и относятся к слову легковесно. Возможно, это связано с тем, что слово утратило свой сакральный характер. Церковная традиция способна обогатить культуру слова, открыть ту глубину, о которой человек даже не подозревает.

– Сегодня мы все чаще становимся свидетелями безответственности политиков, которые раздают людям невыполнимые обещания, журналистов, которые зачастую пишут всякие небылицы, например, о конце света, или травят в своих публикациях того или иного человека. Это реальность нашей жизни, – считает митрополит Марк. – В Евангелие Господь говорит: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Библия учит нас ответственности за каждое слово, потому что придает сказанному слову самое высшее, и, можно сказать, даже судьбоносное значение.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей Рязани и области от 24 марта 2017
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