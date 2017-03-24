Владыка Марк поговорил с будущими рязанскими журналистами об ответственности

В РГУ имени С.Есенина состоялась встреча митрополита Рязанского и Михайловского Марка со студентами 3 курса отделения журналистики. Беседа была посвящена очень важной, по мнению владыки, теме – ответственности журналиста. К сожалению, многие сегодня ею пренебрегают и относятся к слову легковесно. Возможно, это связано с тем, что слово утратило свой сакральный характер. Церковная традиция способна обогатить культуру слова, открыть ту глубину, о которой человек даже не подозревает.

– Сегодня мы все чаще становимся свидетелями безответственности политиков, которые раздают людям невыполнимые обещания, журналистов, которые зачастую пишут всякие небылицы, например, о конце света, или травят в своих публикациях того или иного человека. Это реальность нашей жизни, – считает митрополит Марк. – В Евангелие Господь говорит: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Библия учит нас ответственности за каждое слово, потому что придает сказанному слову самое высшее, и, можно сказать, даже судьбоносное значение.