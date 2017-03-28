7 студенческих команд рязанского медуниверситета выступят в Казани в финале всероссийского фестиваля «Физическая культура и спорт - вторая профессия врача»

В минувшие выходные определились финалисты по настольному теннису и летнему многоборью ГТО

Напомним, соревнования среди медицинских и фармацевтических вузов ЦФО прошли в рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П.Павлова. Накануне наша команда по настольному теннису одержала заслуженную победу, обыграв каждую из пяти сборных соперников (из Иванова, двух вузов Москвы, Смоленска и Курска) со счетом 3:0. Отличные результаты показали и наши легкоатлеты, которые преодолели все испытания летнего многоборья ГТО и в итоге заняли в общекомандном зачете 1 место.

Заключительные игры II этапа Всероссийского Фестиваля «Физическая культура и спорт - вторая профессия врача» среди медицинских и фармацевтических вузов ЦФО завершились награждением спортсменов. Команды-победители, занявшие первое и второе места, кроме приглашения на финал в Казань, получили памятные медали и кубки. Награждение провел ректор рязанского медуниверситета, профессор Роман Калинин.

Участие в фестивале спорта – это очень хороший стимул для спортсменов. Уверен, для вас эти соревнования полные эмоций и побед останутся в памяти на долгие годы! Всем, кто прошел в финал, желаю успехов! - обратился к победителям и призерам Роман Калинин.

Результаты выступления спортсменов:

Настольный теннис (общекомандный зачет)

1. РязГМУ (Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова) – 10 баллов;

2. ПМГМУ (Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова) – 8 баллов;

3. КГМУ (Курский Государственный Медицинский университет) – 7 баллов,

Летнее многоборье ГТО (общекомандный зачет)

1. РязГМУ – 847 баллов;

2. ТГМУ (Тверской государственный медицинский университет) – 807 баллов;

3. ПМГМУ – 797 баллов.

Летнее многоборье ГТО (девушки)

1. Бондарева Лидия (ИГМА) – 242 балла;

2. Гришина Валерия (РязГМУ) – 241 балл;

3. Олейникова Екатерина (РязГМУ) –240 баллов.

Летнее многоборье ГТО (юноши)

1. Анеликов Андрей (ПМГМУ) – 203 балла;

2. Пикушин Илья (РязГМУ) – 190 баллов;

3. Грачалов Антон (ТГМУ) – 190 баллов.

В конце апреля в финале фестиваля «Физическая культура и спорт - вторая профессия врача» в Казани честь Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова будут защищать мужская и женская команды по волейболу, мужская команда по баскетболу, сборные по дартсу, плаванию, настольному теннису и летнему многоборью ГТО.

В прошлом году на финале в Санкт-Петербурге рязанцы выступали шестью командами и заняли 2 место из 46 медицинских и фармацевтических вузов России.