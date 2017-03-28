Рязанцы вышли на субботники

Погода была хорошая, и на отдельных территориях областного центра рязанцы провели уборку

25 марта волонтеры, сотрудники предприятий областного центра и дирекции благоустройства города убрали улицу Гагарина, участки улиц Спортивная и Островского, приводили в порядок территорию Торгового городка. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Обеспечивает участников субботников инвентарем и последующий вывоз собранного мусора дирекция благоустройства города.

Через неделю, 1 апреля, все желающие горожане и организации смогут внести свой вклад в благоустройство Рязани во время общегородского субботника.