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Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 09:09
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Рязанцы вышли на субботники

Погода была хорошая, и на отдельных территориях областного центра рязанцы провели уборку
Рязанцы вышли на субботники

25 марта волонтеры, сотрудники предприятий областного центра и дирекции благоустройства города убрали улицу Гагарина, участки улиц Спортивная и Островского, приводили в порядок территорию Торгового городка. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

Обеспечивает участников субботников инвентарем и последующий вывоз собранного мусора дирекция благоустройства города.

Через неделю, 1 апреля, все желающие горожане и организации смогут внести свой вклад в благоустройство Рязани во время общегородского субботника.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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