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Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 09:05
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За выходные вода в Оке «подросла» в черте Рязани на 6 сантиметров

в черте Рязани Ока сейчас соединена с Орешком
На снимке: в черте Рязани Ока сейчас соединена с Орешком

На сайте главного управления МЧС России по региону со ссылкой на областную метеослужбу сообщается о том, что за субботу уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся на 2 см, а в воскресенье – еще на 4 см. Таким образом, по данным на вчерашний день, уровень воды составлял 231 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста города Рязани.

Напомним, на территории Рязанской области остаются подтопленными 7 низководных мостов и один участок автодороги.

Фото Ольги Трофимовой

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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