За выходные вода в Оке «подросла» в черте Рязани на 6 сантиметров

На сайте главного управления МЧС России по региону со ссылкой на областную метеослужбу сообщается о том, что за субботу уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся на 2 см, а в воскресенье – еще на 4 см. Таким образом, по данным на вчерашний день, уровень воды составлял 231 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста города Рязани.

Напомним, на территории Рязанской области остаются подтопленными 7 низководных мостов и один участок автодороги.

Фото Ольги Трофимовой