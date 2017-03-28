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Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 09:15
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Общество
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Лучшие рязанские учителя поделятся своим опытом с коллегами

Сегодня в Рязани стартует форум уникальных педагогических практик «Аксиос»

Он состоится с 27 по 29 марта на нескольких площадках, участие в нем примут 78 педагогов из различных образовательных учреждений города.

В преддверии форума состоялись профессиональные конкурсы, участниками которых стали более 250 педагогов и управленческих работников образовательных учреждений Рязани. На форуме лучшие участники конкурсов представят свой опыт.

Как сообщается на сайте администрации Рязани, гости форума посетят презентации опыта, мастер-классы, мастер-шоу, дискуссионные площадки, проблемные лаборатории, авторские мастерские открытые уроки педагогов города.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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