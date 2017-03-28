Открылся первый в Рязани крытый футбольный манеж

А первый матч на его футбольном поле закончился вничью

25 марта состоялся дружеский матч по мини-футболу между сборными администрации Рязани и спорткомплекса «Нити Арена», на базе которого в этот день открылся первый в городе крытый футбольный манеж. На празднике, посвященном открытию манежа, выступил рекордсмен Российской Федерации по чеканке мяча, чемпион Рязани и Москвы по футбольному фристайлу Руслан Немировский.

Сборную горадминистрации возглавил заместитель главы администрации Рязани, президент городской Федерации футбола Андрей Ульянов.

Команда соперников состояла из учредителей спорткомплекса «Нити Арена» во главе с капитаном Романом Кургановым.

Основное время игры завершилось вничью - 6:6. В серии послематчевых пенальти со счетом 3:2 сильнее оказалась команда «Нити Арена».

Как сообщается на сайте администрации Рязани, в спортивном комплексе «Нити Арена» созданы все условия для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису. Он включает в себя крытый футбольный манеж с искусственным газоном, не имеющим аналогов в Рязани, а также площадку с покрытием ПВХ нового поколения.

Размер полей с искусственной травой – 36х17м, размер поля со спортивным ПВХ покрытием – 32х16м.