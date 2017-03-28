В выходные в Рязанской области горели три жилых дома, промышленный цех и баня

По данным МЧС России по области, в выходные в регионе произошло 5 пожаров.

Утром 25 марта произошел пожар в селе Успенское Скопинского района. Горел двухэтажный жилой дом. Люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 3 человека добровольной пожарной дружины села Успенское.

Вечером этого же дня на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Связи города Рязани. Огнем поврежден многоквартирный жилой дом. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Ночью в воскресенье, 26 марта, на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Кобяково Сасовского района. Огонь повредил двухэтажный кирпичный дом. В пожаре пострадали люди. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 3 человека добровольной пожарной дружины Каргашинского сельского поселения.

В 09.10 поступило сообщение о пожаре в цехе в городе Спасск-Рязанский. В пожаре здание повреждено огнем. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В этот же день вечером в селе Любовниково Сасовского района горела баня. Ликвидировали возгорание 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Фото с сайта главного управления МЧС России по области.