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Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 10:08
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Происшествия
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В выходные в Рязанской области горели три жилых дома, промышленный цех и баня

В выходные в Рязанской области горели три жилых дома, промышленный цех и баня

По данным МЧС России по области, в выходные в регионе произошло 5 пожаров.

Утром 25 марта произошел пожар в селе Успенское Скопинского района. Горел двухэтажный жилой дом. Люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 3 человека добровольной пожарной дружины села Успенское.

Вечером этого же дня на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Связи города Рязани. Огнем поврежден многоквартирный жилой дом. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Ночью в воскресенье, 26 марта, на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Кобяково Сасовского района. Огонь повредил двухэтажный кирпичный дом. В пожаре пострадали люди. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 3 человека добровольной пожарной дружины Каргашинского сельского поселения.

В 09.10 поступило сообщение о пожаре в цехе в городе Спасск-Рязанский. В пожаре здание повреждено огнем. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В этот же день вечером в селе Любовниково Сасовского района горела баня. Ликвидировали возгорание 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Фото с сайта главного управления МЧС России по области.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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