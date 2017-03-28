По улицам Рязани катался нетрезвый водитель на иномарке

Нарушителя остановили сотрудники полиции

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера на улице Гоголя в Рязани сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Рено». За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. Во время беседы с водителем у сотрудников ГИБДД возникли подозрения, что он пьян. Также при проверке документов выяснилось, что водителя неоднократно лишали права управления транспортным средством. Мужчину доставили на пост ДПС, где при освидетельствовании алкотестер показал 1,075 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Теперь нарушителю грозит уже уголовное наказание.