Мясом, колбасой, рыбой и многим другим торговали на ярмарках выходного дня в Рязани

Как сообщает сайт правительства области, в субботу на пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня. На 323 местах торговали 202 товаропроизводителя. На ярмарке было реализовано более 9 тонн мяса, мясной продукции и колбасных изделий, 15,3 тонны молока и молочных продуктов, около 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 10,8 тонны картофеля, 2,8 тонны овощей и 12,3 тонны яблок.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 1 апреля.