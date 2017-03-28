Мясом, колбасой, рыбой и многим другим торговали на ярмарках выходного дня в Рязани
Как сообщает сайт правительства области, в субботу на пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня. На 323 местах торговали 202 товаропроизводителя. На ярмарке было реализовано более 9 тонн мяса, мясной продукции и колбасных изделий, 15,3 тонны молока и молочных продуктов, около 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 10,8 тонны картофеля, 2,8 тонны овощей и 12,3 тонны яблок.
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 1 апреля.
Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года