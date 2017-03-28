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Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 10:33
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Экономика
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Мясом, колбасой, рыбой и многим другим торговали на ярмарках выходного дня в Рязани

Как сообщает сайт правительства области, в субботу на пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня. На 323 местах торговали 202 товаропроизводителя. На ярмарке было реализовано более 9 тонн мяса, мясной продукции и колбасных изделий, 15,3 тонны молока и молочных продуктов, около 7 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 10,8 тонны картофеля, 2,8 тонны овощей и 12,3 тонны яблок.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 1 апреля.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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