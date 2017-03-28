В Рязани «накрыли» очередной наркопритон

«Нехорошая» квартирка располагалась в доме по улице Урицкого

В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники полиции получили от граждан информацию, что в Рязани в одном из домов на улице Урицкого собираются подозрительные люди. При проверке выяснилось, что в квартире организован наркопритон, сообщает сайт УМВД России по области.

Как сообщает ведомство, 23-летний рязанец организовал в своем доме притон для употребления синтетических наркотиков. Злоумышленник запрещал посетителям шуметь в квартире и подъезде, просил их соблюдать меры конспирации, но это не помогло. Деятельность наркопритона пресекли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.