В Рязани участники программы «Лыжи мечты» закрыли сезон

Рязанская региональная общественная организация «Добрые сердца» в семейно-развлекательном парке «БАТУНИНИ» провела для своих подопечных закрытие сезона по программе «Лыжи мечты».

Сначала инструкторы парка провели с детьми разминку. А потом все получили море ярких эмоций, прыгая на батутах, осваивая скалодром и падая в поролоновую яму. Затем участникам программы «Лыжи мечты» были вручены памятные дипломы, подарки и угощения.

Напомним, что этой зимой дети с синдромом Дауна смогли стать участниками программы терапевтического спорта посредством занятий горно-лыжным спортом «Лыжи мечты» благодаря проекту региональной общественной организации «Добрые сердца», поддержанному благотворительным фондом «Перспектива». За счет президентского гранта было закуплено специализированное оборудование, обучены инструкторы и проведены занятия для двадцати детей. Девятилетняя Соня Мазурова достойно представила нашу область на III Всероссийских «Стартах мечты», заняв третье место. Данный вид комплексной реабилитации работает уже третий год на базе спортивно-развлекательного комплекса «Семёно-Оленинский».

«Лыжи мечты» прочно вошли в жизнь нашей семьи! – отметила мама Артема (подопечного организации «Добрые сердца») Наталья Кузина. – Мы обязательно продолжим занятия горно-лыжным спортом в следующем сезоне». Подобное желание выразили и остальные родители.