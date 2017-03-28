Рязанцы поддержали экологическую акцию «Час Земли»

Одну из самых масштабных экологических акций – «Час Земли» поддержали Рязань, Касимов, Сасово, Скопин, Михайлов, Спас-Клепики, Шилово, Ряжск и другие населенные пункты Рязанской области.

«Час Земли» – международная акция, в ходе которой на протяжении ряда лет Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает своих сторонников выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

Количество участников акции в нашем регионе составило несколько тысяч человек. Было сэкономлено порядка 6 тысяч кВт/час электроэнергии.

В 20.30 все участники выключили свет и электрические приборы на один час, выразив тем самым свою обеспокоенность за будущее планеты и глобальные изменения климата.

В Рязани было отключено освещение здания регионального правительства, высших учебных заведений города, подсветка памятников. Не остались в стороне и такие крупные торгово-развлекательные центры города Рязани, как «Виктория Плаза», «М5 МОЛЛ», «Круиз», «Премьер», «Барс», «GLOBUS», «SELGROS», «METRO», «Лента», театр драмы, областная филармония, музыкальный театр, библиотека им. Горького и многие другие, кто отключил внутреннее и внешнее освещение зданий на 1 час.

Активное участие в экологической акции приняли сотрудники министерства природопользования региона и общественники. «Час Земли» поддержали муниципальные образования области, отключив подсветку зданий и спортивных комплексов в районных центрах.