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Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 10:58
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Общество
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В середине апреля заканчивается срок приема отчетностей о деятельности некоммерческих организаций Рязанской области

Отдел по делам некоммерческих организаций управления Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области напоминает, что до 15 апреля 2017 года некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Рязанской области, в соответствии с действующим законодательством обязаны представить ежегодную отчетность о своей деятельности.

Подробности можно узнать по ссылке.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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