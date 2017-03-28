В Рязани столкнулись три автомобиля

ДТП произошло вчера в 06.10 в Рязани напротив дома 21Б на Московском шоссе. На регулируемом перекрестке «ВАЗ-2110», за рулем которого находился 22-летний житель областного центра, столкнулся со стоящей впереди автомашиной «Лада Калина», которая, в свою очередь, столкнулась с автомобилем «Рено Логан».

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ», водитель «Лады», а также его 19-летняя пассажирка получили травмы.