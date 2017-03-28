Один человек погиб, 20 получили травмы в ДТП, произошедших в пятницу и выходные на дорогах Рязанской области

За последний рабочий день и выходные на дорогах области зарегистрировали 93 ДТП, в 14 из которых погиб 1 человек и 20 пострадали.

Еще в 79 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 4160 нарушений правил дорожного движения, задержали 19 водителей в состоянии опьянения.