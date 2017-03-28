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В Рязани «накрыли» очередной наркопритон Мясом, колбасой, рыбой и многим другим торговали на ярмарках выходного дня в Рязани Рязанцы поддержали экологическую акцию «Час Земли» В выходные на дорогах Рязанской области выявили 19 нетрезвых водителей В Рязани участники программы «Лыжи мечты» закрыли сезон
Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 11:11
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Общество
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Один человек погиб, 20 получили травмы в ДТП, произошедших в пятницу и выходные на дорогах Рязанской области

За последний рабочий день и выходные на дорогах области зарегистрировали 93 ДТП, в 14 из которых погиб 1 человек и 20 пострадали.

Еще в 79 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 4160 нарушений правил дорожного движения, задержали 19 водителей в состоянии опьянения.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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