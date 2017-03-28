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27.03.2017, 11:22
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Культура
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Рязанцы познакомились со «Скорпи-Оном»

Автор фото: Анна Добролежа | Рязанцы познакомились со «Скорпи-Оном»
Фото: Анна Добролежа.

В Рязанском областном музыкальном театре выступил ведущий актер театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин. Его постановки всегда несут философское послание залу. Артист представил зрителям свой моноспектакль «Скорпи-Он», в который вошли фрагменты из трех произведений – «Руслан и Людмила» Александра Пушкина, «Моби Дик» Германа Меллвила и «Шагреневая кожа» Оноре де Бальзака. Актер соединил вместе трех авторов, чтобы рассказать залу историю о мужчине и его жизненной цели.

– Я назвал спектакль «Скорпи-Он», потому что считаю этот знак зодиака самым целенаправленным. Жало – это изначально поиск цели, а скорпион – это тот, кто жалит себя сам своей целью. Каждый из героев моей программы по своей сути скорпион, – говорит актер.

После спектакля была автограф-сессия, Дмитрий Бозин пообщался со зрителями, ответил на их вопросы.

Дмитрий Бозин – Заслуженный артист России. Он родился в 1972 году в городе Фрунзе. В 1990 году поступил в ГИТИС на курс при театре имени Моссовета под художественным руководством Павла Хомского. С 1995 года – ведущий актер театра Романа Виктюка. Известен по ролям в спектаклях «Рогатка», «Служанки», «Мастер и Маргарита», «Саломея», «Король Арлекин», «Маскарад Маркиза де Сада», «Федра» и других. Снимался в фильмах: «Ростов-папа», «Бедная Настя», «Веревка из песка», «Грехи отцов», «Гамлет XXI века».

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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