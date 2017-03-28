Петербургские танцоры вновь взяли Гран-при рязанского фестиваля «Черный кот»

Театр хореографических миниатюр «Стиль» победил в тридцатом фестивале. В финале команда Ольги Новинской и Олега Евдокимова представила свои номера в четырех номинациях из пяти: «Фолк», «Слоу», «Клубный танец» и «Фристайл». Это были танцы «Зов степей» – о вольных людях, «Игра в имитацию» – о существах, обитающих между водой и воздухом, и другие.

В финал «Черного кота» вышло более 20 команд, большинство из которых – из Рязани и области. Гости представляли Калугу, Москву, Санкт-Петербург, Тольятти, Борисоглебск и другие города. На заключительном концерте, где выступили и победители детского фестиваля «Черный котенок», побывали временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов с женой и дочерью. «Благодаря этому событию, Рязань на несколько дней становится столицей современного танца, – обратился Николай Викторович к конкурсантам и зрителям. – И мы будем всячески фестиваль поддерживать».

Выступления финалистов продолжались около пяти часов. Зрители увидели истории любви, зарисовку о балканском конфликте, танец ведьм и закулисье игры «Что? Где? Когда?». Лидерами по количеству призов стали коллективы «Стиль» и еще одни любимцы рязанской публики – «Дис-Танцы-Я» из Калуги.

Называем победителей и призеров:

Спецприз «За верность теме»: «Дис-Танцы-Я» (Калуга), «Стиль» (Санкт-Петербург);

«Фолк»: 2 место – «Конспирация» (Рязань), 1 место – «Дис-Танцы-Я» (Калуга);

«Рок-н-ролл»: 2 место – «Дис-Танцы-Я» (Калуга),1 место – «Огни» (Шацк);

«Клубный танец»: 2 место – «Дис-Танцы-Я» (Калуга), 1 место – «Огни» (Шацк);

«Слоу»: 2 место – «АнтАнта» (Борисоглебск), 1 место – «Рязань» (Рязань);

«Фристайл»: 2 место – «2Д» (Рязань), 1 место – «Бит-стрит» (Рязань);

Гран-при: «Стиль» (Санкт-Петербург).