Рязанская область вольется в международное движение «Романсиады»

25 марта в Муниципальном культурном центре Рязани прошел Городской открытый конкурс «Я подарю тебе романс».

Конкурс для всех ценителей этого особого жанра вокального искусства – детище заместителя директора МКЦ Софьи Ивановой. В этом году он проходил в двадцатый раз.

Ежегодно конкурс собирает все новые таланты, в том числе из районов области и соседних регионов. И на этот раз география участников была обширной: помимо рязанцев, выступили исполнители из Шиловского, Александро-Невского районов, г. Касимова, г. Новомичуринска, г. Москвы – всего более пятидесяти человек. Среди выступавших – как профессиональные музыканты, так и любители, представители самых разных профессий, в том числе военные, преподаватели, студенты.

Конкурс проходил по трем номинациям: двум сольным – «Исполнение классического, русского, зарубежного, старинного романса», «Исполнение современного, авторского романса» – и номинации для дуэтов и вокальных коллективов.

Жюри конкурса возглавила Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженная артистка РФ, художественный руководитель и директор московского «Дома романса», создатель и художественный руководитель Московского Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» Галина Преображенская. Также участников оценивали рязанские эксперты – певец и композитор Владимир Блохин и педагог по вокалу Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Любовь Ячменникова.

По признанию членов жюри, победителей было выбрать непросто, поскольку многие выступления были высокого уровня. Дипломы лауреатов первой степени получили Анна Касаткина, Елена Проскокова, Мария Полянина, Алексей Долгов, ансамбль «Мама Джаз». Специальный приз конкурса за эмоциональное исполнение романса был вручен вокальной группе «Парадиз».

Галина Преображенская, вручая дипломы, призналась, что Рязань ее удивила и порадовала.

– Дорогие друзья, я счастлива, что попала на этот конкурс, – обратилась она к рязанцам. – Мой конкурс «Романсиада» – международный, 16 декабря прошлого года ему исполнилось тоже двадцать лет. Мы идем вместе, мы идем рядом. «Романсиада» – это конкурс гигантский, объединяющий многие регионы России и мира, и я хотела бы, чтобы Рязань стала одним из оплотов этого конкурса, соединив свои силы с такими нашими регионами, как Сибирь, Урал, Санкт-Петербург, а также Германия, Италия, Дания, Казахастан и другие.

Награждение участников Галина Преображенская сопровождала краткими характеристиками и пожеланиями для каждого из дипломантов. Лауреата I степени – студентку III курса Рязанского музыкального колледжа Анну Касаткину – главная хранительница жанра романса в России пригласили на свой конкурс «Романсиада».

В подарок рязанцам Галина Преображенская исполнила песню «Вальс влюбленных» композитора Людмилы Лядовой.