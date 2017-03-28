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Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 11:30
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Спорт
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В первом в Рязанской области международном турнире по смешанным единоборствам успешно выступили хозяева ринга

Автор фото: Александр Королев | В первом в Рязанской области международном турнире по смешанным единоборствам успешно выступили хозяева ринга
Фото: Александр Королев.

Прошедшие во Дворце спорта «Олимпийский» соревнования «Битва за Рязань» организовали и провели рязанский клуб боевого и смешанного единоборств при поддержке строительной компании «Альфа групп строй». Турнир посетили исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, региональный министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, министр социальной защиты населения Денис Боков. Почетными гостями были заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпион мира по версии VVBA Александр Поветкин, экс-чемпион мира (ММА) Роман Зенцов, президент общероссийской общественной организации по развитию смешанных единоборств (ОСЕ) Сергей Евдокимов.

В соревновательной программе было восемь поединков по смешанным единоборством ММА и бой по правилам грэпплинга. Первые три схватки завершились досрочными победами хозяев соревнований: поражения соперникам нанесли Алексей Ловняев из клуба «Арта», Расул Нуров (РВВДКУ) и Виталий Косицын («Арта»). Затем Владимир Колясов (клуб «Торпеда») уступил сопернику, Евгений Березин довольствовался ничьей, Артем Груздов из «Арты» добился победы, Айк Гаспарян (клуб «Евпатий Коловрат» из Спасска-Рязанского) потерпел поражение. В единственном поединке без участия рязанцев Николай Рачек из Магнитогорска оказался сильнее москвича Энвери Салахдинова. Венцом «Битвы за Рязань» стал бой по правилам грэпплинга россиянина Николая Савилова и американца Джеффа Монсона. Менее опытный рязанец не смог одолеть чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу и грепплингу ADCC. Судьи зафиксировали ничью.

В итоге хозяева ринга одержали шесть побед, две схватки завершили вничью.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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