14 пожаров произошли за неделю в Рязанской области

В огне уничтожено и повреждено 14 строений и 1 единица техники. Пострадали люди.

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, 22 марта в пожаре в складском помещении на улице Новая поселка Некрасово Михайловского района мужчина 1990 года рождения отравился угарным газом. Его доставили в Михайловскую ЦРБ.

23 марта во время пожара в жилом доме на улице Морозовка в селе Старобокино Сараевского района погиб хозяин дома 1987 года рождения и мальчик 2013 года рождения.

24 марта горел жилой дом по улице Почтовой в селе Можары Сараевского района. Погиб хозяин дома 1949 года рождения.

26 марта во время пожара в жилом доме в селе Кобяково Сасовского района получили ожоги, женщина 1988 года рождения и мужчина 1993 года рождения. Пострадавшие были доставлены в Сасовскую центральную районную больницу.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 1 раз.

За прошедшую неделю пожарные подразделения Рязанской области 59 раз выезжали на тушение травы.