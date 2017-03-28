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27.03.2017, 11:58
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Власть
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Глава Рязанской области Николай Любимов встретился с активной молодежью

Автор фото: Елена Серебрякова | Глава Рязанской области Николай Любимов встретился с активной молодежью
Фото: Елена Серебрякова.

Встреча прошла вчера в оздоровительном комплексе «Звездный», где собрались представители молодежного правительства региона и молодежных администраций районов Рязанской области. Николая Любимова сопровождали заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина, министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова, председатель молодежного правительства региона Екатерина Протасова.

Главе региона рассказали о деятельности органа молодежного самоуправления в 2016 году. Затем общение продолжилось в формате «вопрос-ответ». Ребят интересовало многое: впечатления Николая Любимова от встречи с Владимиром Путиным, отношение к комплексу ГТО, перспективы развития Рязанской области и ее сильные стороны, изменение бренда региона, задачи для Российского движения школьников, участие молодежи в выборах-2017, важность кадрового резерва. Молодые люди спросили у главы региона и о том, какую музыку он предпочитает и кто его вдохновляет?

– Вы – одни из самых активных молодых людей, которые хотят и могут менять город и область к лучшему, – обратился Николай Любимов к присутствующим. – Мы будем поддерживать вашу деятельность, ваши проекты. Нам интересно, как вы оцениваете развитие региона. Вы можете привнести много новых хороших изменений.

В заключение встречи представители молодежи подарили главе региона корзину с рязанскими продуктовыми брендами и сфотографировались все вместе на память.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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