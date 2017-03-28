В Рязанской области обнаружили тело женщины, пропавшей осенью прошлого года

Проводится проверка

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, вчера в реке Хупта Ряжского района был обнаружен труп женщины. По данному факту проводится проверка.

По предварительным данным погибшая - безвестно исчезнувшая осенью прошлого года жительница Ряжска (1983 года рождения), местонахождение которой в течение длительного времени не было установлено. Как сообщает ведомство, смерть женщины, обнаруженной в реке, наступила давно, при этом повреждений, которые указывали бы на насильственный характер смерти, на теле погибшей не выявлено.