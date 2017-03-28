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27.03.2017, 12:24
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Общество
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Сотрудница одного из магазинов Рязани продавала алкоголь подросткам

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступили сведения, что в областном центре в одном из магазинов продают спиртное подросткам. Во время рейдов у этого магазина полицейские встретили подростка со спиртным в руках. Он рассказал, в каком магазине купил спиртное. В дальнейшем было установлено, что 46-летняя продавщица неоднократно продавала несовершеннолетнему алкоголь.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по ст.151.1 УК РФ. Ей грозит штраф в размере 80 тысяч рублей.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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