За три дня в Рязани ликвидировали ямы на дорогах общей площадью свыше 2000 кв.метров

Как сообщает сайт администрации города, с 24 по 26 марта специалисты ликвидировали ямы на 40 участках автодорог Рязани общей площадью около 2100 кв.метров. Ежедневно в работах было задействовано до 20 бригад.

За три дня ямы ликвидировали на участках улиц Черновицкой, Горького, Юбилейной, Пролетарской, Солнечной, Либкнехта, Вознесенской, Новаторов, Костычева, Западной, Мервинской, Коломенской, Щедрина, Толстого, Зубковой, Дачной, Бронной, Рязанской, Костычева, Новаторов, Полетаева, Рыбацкой, Петрова, Татарской, Есенина, Гагарина, 1-ой Безбожной, Леволыбедской, Боголюбова, Восточной окружной дороги, Куйбышевском и Московском шоссе, проезде Речников, Малом шоссе, Заводском проезде, Михайловском шоссе и Касимовском шоссе, Окском проезде, Народном Бульваре, Солотчинском шоссе, дороги на п.Остров, Южном промузле, дороге на завод «Центролит».