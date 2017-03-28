Глава Рязанской области Николай Любимов поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником!

В своем поздравлении он отметил : «Созданная год назад Президентом РФ Владимиром Путиным национальная гвардия призвана выполнять масштабный комплекс задач исключительной важности, который включает борьбу с терроризмом и экстремизмом, охрану стратегически значимых объектов, контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и охранной деятельности, обеспечение общественного порядка и безопасности.

Рязанские гвардейцы уже доказали свой профессионализм, преданность долгу, готовность служить Отечеству, в любую минуту прийти на помощь людям. Уверен, что глубокие знания, ответственность и личное мужество позволят сотрудникам ведомства и впредь выполнять свои обязанности на высоком уровне, что будет способствовать сохранению социально-политической стабильности в регионе. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелегкой службе на благо России и Рязанской области»!