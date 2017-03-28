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Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 11:25
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Власть
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Глава Рязанской области Николай Любимов поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником!

В своем поздравлении он отметил : «Созданная год назад Президентом РФ Владимиром Путиным национальная гвардия призвана выполнять масштабный комплекс задач исключительной важности, который включает борьбу с терроризмом и экстремизмом, охрану стратегически значимых объектов, контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и охранной деятельности, обеспечение общественного порядка и безопасности.

Рязанские гвардейцы уже доказали свой профессионализм, преданность долгу, готовность служить Отечеству, в любую минуту прийти на помощь людям. Уверен, что глубокие знания, ответственность и личное мужество позволят сотрудникам ведомства и впредь выполнять свои обязанности на высоком уровне, что будет способствовать сохранению социально-политической стабильности в регионе. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелегкой службе на благо России и Рязанской области»!

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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