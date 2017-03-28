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27.03.2017, 12:43
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Власть
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С международным днем театра поздравил жителей региона глава Рязанской области Николай Любимов

В поздравлении он отметил: «Уважаемые жители Рязанской области! Этот праздник отмечают не только работники театра, но и его поклонники, неравнодушные зрители, для которых каждый новый спектакль – большое событие. В театрах Рязанской области работают талантливые актеры, режиссеры, драматурги, настоящие мастера своего дела. Они умело сочетают современные тенденции с лучшими традициями отечественной школы. Спектакли профессиональных и любительских коллективов региона пользуются заслуженной популярностью и на российских сценических площадках, и за пределами нашей страны.

Надеюсь, что в рязанских театрах всегда будет аншлаг, что зрители будут радоваться интересным премьерам, получать яркие эмоции, заряжаться оптимизмом. Желаю работникам всех театральных профессий реализации творческих планов, вдохновения, новых идей и проектов, мира и добра»!

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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