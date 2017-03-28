За неделю в Рязанской области подешевел картофель, масло и сахар, но подорожала морковь и лук

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат, с 14 по 20 марта в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. К примеру, картофель подешевел на 1,8 процента, масло подсолнечное, соль, крупа гречневая-ядрица – на 1,1 процента, рыба мороженая – на 1 процент. Незначительно упали цены на сахар-песок, мясо кур, рис, пшено. Морковь подорожала на 3,3 процента, лук репчатый – на 3 процента.