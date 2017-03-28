В Рязани стартовал месячный марафон ярмарок вакансий для студентов и выпускников вузов

Более 200 рабочих мест для студентов и выпускников вузов представляют сегодня работодатели Рязани и области на ярмарке вакансий, которая проходит в эти часы в Рязанском госуниверситете им. С.А. Есенина

Молодые кадры ждут в таких отраслях, как промышленность, образование, транспорт, связь, финансовая сфера, торговля, социальная защита и других. Частные и государственные компании предлагают зарплату от девяти до 60 тыс. рублей в зависимости от специальности и квалификации. Особым спросом пользуются профессионалы в области IT-технологий.

Марафон ярмарок вакансий пройдет в Рязанской области с 27 марта по 27 апреля. На этой неделе он продолжится на площадках радиотехнического университета, политехнического института, агротехнологического университета. «Мы проведем отдельную ярмарку вакансий для специалистов педагогического профиля. Шесть процентов имеющихся вакансий в регионе – это кадры для образовательных учреждений. В этом объеме примерно 76 процентов – это учителя», – сообщила «РВ» министр труда и занятости населения Рязанской области Юлия Рокотянская.

Фото Димитрия Соколова