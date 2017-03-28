В Рязани в одном из гаражей обнаружили три трупа

Проводится проверка

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, сегодня днем в одном из гаражей, расположенных на ул. Полевая в Рязани, обнаружены трупы хозяина гаража и двух его знакомых. Признаки криминального характера отсутствуют.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной гибели мужчин могло стать отравление угарным газом. Личности погибших установлены. Все они жители г. Рязани и Рязанской области, 1989 года рождения.