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Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 15:09
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Спорт
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Рязанская лыжница Наталья Матвеева стала чемпионкой России в спринте

Золотую медаль представительница Рязанского регионального центра спортивной подготовки завоевала на стартовавшем в Ханты-Мансийске чемпионате страны по лыжным гонкам. Наталья Матвеева показала лучший результат в квалификации, опередив ближайшую преследовательницу, москвичку Полину Ковалеву, на 2,3 секунды. В финале нашей гонщице также не оказалось равных – ставшая второй Ковалева отстала на те же 2,3 секунды. Успех Натальи по праву делит отвечающий за ее подготовку в региональном ЦСП тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Сергей Пирогов.

Торжественную церемонию награждения призерок провели губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, а также олимпийские чемпионки – президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и рязанка Лариса Лазутина.

Наталья Матвеева планирует выступить еще в трех видах соревновательной программы.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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