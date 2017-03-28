Рязанская лыжница Наталья Матвеева стала чемпионкой России в спринте

Золотую медаль представительница Рязанского регионального центра спортивной подготовки завоевала на стартовавшем в Ханты-Мансийске чемпионате страны по лыжным гонкам. Наталья Матвеева показала лучший результат в квалификации, опередив ближайшую преследовательницу, москвичку Полину Ковалеву, на 2,3 секунды. В финале нашей гонщице также не оказалось равных – ставшая второй Ковалева отстала на те же 2,3 секунды. Успех Натальи по праву делит отвечающий за ее подготовку в региональном ЦСП тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Сергей Пирогов.

Торжественную церемонию награждения призерок провели губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, а также олимпийские чемпионки – президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и рязанка Лариса Лазутина.

Наталья Матвеева планирует выступить еще в трех видах соревновательной программы.