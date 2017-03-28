Вода в Оке в черте Рязани вновь прибывает

Сайт главного управления МЧС России по области со ссылкой на рязанский гидрометцентр сообщает, что за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды поднялся на 4 сантиметра и составляет 235 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в Оке повысился на 8 сантиметров и достигает отметки 503 сантиметра.

В районе села Старая Рязань уровень воды остается прежним и составляет 322 сантиметра.

На территории города Касимова уровень воды прибавился на 2 сантиметра и достигает отметки 323 сантиметра.

В районе населенного пункта Елатьма уровень воды остается прежним - 240 сантиметров.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды поднялся на 6 сантиметров и составил 332 сантиметра.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 1 сантиметр и составляет 288 сантиметров.

На реке Пёт в селе Потапьево уровень воды снизился на 54 сантиметров и составил 281 сантиметров.

На реке Ранова села Троица уровень воды понизился на 25 сантиметров и составил 496 сантиметров.

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды понизился на 6 сантиметров и достиг отметки 140 сантиметров.

На территории Рязанской области остаются подтопленными 7 низководных мостов в Путятинском, Сапожковском Старожиловском и Скопинском районах, а также один участок автодороги Рязанском районе.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

Фото Ольги Трофимовой.