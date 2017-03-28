В Рязанской области подозреваемому в жестоком убийстве огласят приговор
Как сообщает пресс-служба Рязанского областного суда, по данным следствия, в апреле прошлого года, поссорившись с супругой в кафе, обвиняемый облил супругу бензином, а затем поджег. Потерпевшая получила несовместимые с жизнью травмы и через некоторое время скончалась. Приговор мужчине, подозреваемому в жестоком убийстве своей жены, огласят завтра в Рязанском областном суде.
Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года