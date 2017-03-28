Областная общественно-политическая газета
00:38 МСК
Вторник
28 марта 2017 года
Выпуск № 54 (5341)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани участники программы «Лыжи мечты» закрыли сезон В выходные на дорогах Рязанской области выявили 19 нетрезвых водителей В Рязани «накрыли» очередной наркопритон Рязанцы поддержали экологическую акцию «Час Земли» Мясом, колбасой, рыбой и многим другим торговали на ярмарках выходного дня в Рязани
Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 15:56
Просмотров: 106
Общество
Версия для печати

Житель Рязанской области дома хранил марихуану

В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские получили сведения, что один из жителей поселка Вочкас Шацкого района может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств, сообщает об этом сайт УМВД России по области. Полицейские осмотрели дом 39-летнего мужчины и нашли большой мешок в котором находилось больше двух килограммов марихуаны.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
17:51
Рязанцы увидят «Планету-океан»
17:49
Житель Рязанской области наладил производство пива, а необходимые документы оформить «забыл»
17:41
В Рязани отметили первый в истории профессиональный праздник сотрудников Росгвардии
17:08
В Рязанской области увеличился объем промышленного производства
15:56
В Рязанской области подозреваемому в жестоком убийстве огласят приговор
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы