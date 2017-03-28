Житель Рязанской области дома хранил марихуану

В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские получили сведения, что один из жителей поселка Вочкас Шацкого района может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств, сообщает об этом сайт УМВД России по области. Полицейские осмотрели дом 39-летнего мужчины и нашли большой мешок в котором находилось больше двух килограммов марихуаны.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.