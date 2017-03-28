В Рязанской области увеличился объем промышленного производства

В январе-феврале этого года индекс промышленного производства региона составил 101,1 процента по сравнению с 2016 годом, сообщает сайт правительства области. Положительная динамика, в основном, достигнута за счет роста обрабатывающих производств (104,9 процента к уровню прошлого года). Так, на 37,1 процента увеличился выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 36,1 процента стали больше выпускать электронных и оптических изделий, компьютеров. Объемы обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки увеличились на 10,8 процента, на 3,7 процента увеличились объемы производства мебели, на 3,6 процента - кокса и нефтепродуктов, на 2,9 процентов выросли объемы металлургического производства, на 2,6 – производства химических веществ и химических продуктов.

Четыре вида экономической деятельности обеспечили более 58 процентов общего объема отгруженных товаров обрабатывающих производств. Производство кокса и нефтепродуктов составляет 22,7 процента объема отгруженных товаров обрабатывающих производств. Производство пищевых продуктов составило 15 процентов, производство электронных и оптических изделий, компьютеров – 13,8 процентов, производство прочей неметаллической минеральной продукции – 7,4процента.