В Рязани отметили первый в истории профессиональный праздник сотрудников Росгвардии

Руководство и сотрудники Росгвардии Рязанской области в день праздничных торжеств вместе с ветеранами служб на Аллее Героев Новогражданского кладбища провели митинг памяти погибших боевых товарищей, возложили венки и цветы к местам захоронения. Праздничное торжество с участием врио губернатора Рязанской области Николая Любимова, начальника отдела Росгвардии по Рязанской области полковника полиции Алексея Троицкого, руководителей органов власти и управления, духовенства, ветеранов, личного состава подразделений Росгвардии состоялось в городском музыкальном театре.

Для вас это первая годовщина, и я уверен, что празднуется она людьми заслуженными, несмотря на то что службе всего год, – с такими словами обратился к собравшимся временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. – Именно год назад по поручению Президента Владимира Владимировича Путина была создана национальная гвардия. На ваше ведомство были возложены очень важные для страны задачи – борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана стратегически значимых объектов, обеспечение общественной безопасности и многое другое. Вы очень самоотверженно несете вашу службу, которая сопряжена с огромным риском. От вашей работы во многом зависят спокойствие людей и уверенность в том, что вы надежно обеспечиваете безопасность государства. Я уверен, что ваши глубокие знания и личное мужество позволят вам и впредь выполнять поставленные задачи на высоком уровне, что будет способствовать сохранению социально-политической стабильности в нашем регионе.

Наиболее отличившимся в службе сотрудникам Росгвардии Рязанской области вручили ведомственные награды, ценные подарки и поощрения от правительства области и городской администрации. Начальник регионального отдела Росгвардии Алексей Троицкий обратился с поздравительным словом к личному составу. Он отметил, что на сегодняшний день Росгвардия – государственная военная структура, созданная для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан.

Теплые слова и поздравления прозвучали и в адрес ветеранов служб. Собравшиеся почтили минутой молчания память павших сотрудников. После завершения торжественного собрания сотрудники и гости были приглашены на праздничный концерт.