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27.03.2017, 17:49
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Общество
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Житель Рязанской области наладил производство пива, а необходимые документы оформить «забыл»

Полицейские получили информацию, что в Скопине в помещении фирмы по производству безалкогольных напитков изготавливают алкогольную продукцию, сообщает сайт УМВД России по области. В ходе проверки стражи правопорядка установили, что в помещении незаконно производили слабоалкогольные напитки. Работала и автоматическая линия по розливу. Документов на производство не было. Как установили полицейские, руководитель фирмы - 53-летний житель Скопина, подозреваемый в организации незаконного производства слабоалкогольных напитков, также уклонялся от уплаты налогов от своей деятельности.

С места происшествия изъяли оборудование для розлива алкоголя, 3 000 литров готовой продукции, 7 000 литров спирта, тару, пробки, этикетки. Вся изъятая продукция передана на ответственное хранение в ОАО «Росспиртпром». Образцы изъятой продукции направлены на исследование.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ. Она предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции и оборудования.

Кроме того, сотрудники полиции проводят проверку по факту наличия в действиях фигурантов признаков состава преступления, предусмотренного ст.171 УК РФ (Незаконное предпринимательство).

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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