Рязанцы увидят «Планету-океан»

Завтра, 28 марта, на встрече киноклуба в Рязанском музее путешественников в 18:30 будет показан документальный фильм о взаимодействии океана и человечества

Это французский документальный фильм 2012 года Яна Артюс-Бертрана и Мишеля Пити. Картина представляет собой путешествие в самые удалённые и неизведанные уголки нашей планеты в поисках необычных форм жизни. Авторы исследуют жизнь океана с момента его происхождения до наших дней.

В фильме «Планета-океан» показана взаимосвязь всего живого на планете, а также влияние человека на изменение установившегося на Земле природного баланса. В частности, в фильме затрагиваются проблемы промышленного рыболовства, загрязнения вод Мирового океана и губительного антропогенного воздействия на окружающую среду. Авторы фильма предлагают ряд мер для достижения экологической безопасности.

На просмотр фильма ждут всех желающих 28 марта в 18:30 в Рязанском музее путешественников (ул. Ленина д. 35, 2-й этаж).