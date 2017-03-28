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27.03.2017, 18:03
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Общество
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В Рязани стартовал региональный этап VIII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2017»

Его торжественное открытие состоялось сегодня, 27 марта, в детском саду № 2 города Рязани. Участников приветствовали министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, депутат Госдумы Елена Митина, ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев.

«В очередной раз конкурс «Воспитатель года» собрал нас в одном из лучших детских садов Рязани, – отметила Ольга Щетинкина. – Конкурс сумел сплотить педагогическое сообщество и повысить престиж профессии».

Ольга Щетинкина особо подчеркнула, что нынешний конкурс – самый многочисленный. За звание лучшего поборются 33 педагога из 27 муниципальных образований Рязанской области. В рамках конкурса им предстоит поделиться друг с другом своим опытом и наработками. В частности, каждый участник должен будет представить методические материалы в сети Интернет, адресованные коллегам и родителям, фрагмент педагогической деятельности с детьми. Впервые конкурсантами должны быть проведены мастер-классы.

По традиции конкурс завершится публичными лекциями семерки лауреатов и часовым ток-шоу «Профессиональный разговор», где планируется обсудить актуальные проблемы сферы дошкольного образования.

Победитель регионального этапа представит Рязанскую область на всероссийском этапе конкурса. Он, кстати, будет проходить в ноябре Рязани.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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