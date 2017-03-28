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Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 18:17
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Происшествия
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Подмосковные следователи разбираются в причинах ДТП, в котором погибли трое рязанских подростков

Как сообщает сайт следственного Комитета России, утром в субботу, 25 марта, на 143-м километре автодороги М5 «Урал» в районе деревни Врачово в Луховицком районе Московской области произошло столкновение автомашины «Renault Sandero», следовавшей из Рязани в Воскресенск, и автомашины «Газель Next», двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП трое мальчиков 12-13 лет от травм погибли на месте происшествия. Еще один 13-летний подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход расследования уголовного дела взял на контроль прокурор Московской области Алексей Захаров.

Погибшие были воспитанниками одной из рязанских спортивных школ и ехали в Воскресенск на спарринг по боксу. За рулем автомашины находился их тренер.

Администрация Рязани выразила соболезнования родным и близким рязанских школьников, погибших в ДТП под Луховицами.

Сайт городской администрации сообщает, что глава администрации Рязани Олег Булеков поручил провести административную проверку, в ходе которой будет установлено, соблюдались ли правила участия и перевозки воспитанников муниципальной спортшколы в соревнованиях в другом городе.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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