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Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 18:18
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Спорт
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В Рязани прошел VI открытый турнир по стрельбе из пистолета Макарова

В Рязани прошел VI открытый турнир по стрельбе из пистолета Макарова

По традиции главным организатором выступила Академия ФСИН России. Турнир учрежден в честь конструктора Тульского конструкторского бюро приборостроения Николая Федоровича Макарова, Героя Социалистического Труда, уроженца города Сасово Рязанской области.

Соревнования Академия ФСИН проводит ежегодно совместно с Федерацией практической стрельбы Рязанской области в рамках Недели творчества «Виват, курсанты!». Этапы соревнований проходят на базе тира и стрельбища академии, которые дислоцированы в посёлке Реткино.

Подведение итогов соревнований и церемония награждения состоялись в ходе торжественного закрытия VI Международной недели творчества курсантов и студентов образовательных организаций ФСИН России «Виват, курсанты!». На подведение итогов приехали сын нашего земляка Макаров Николай Николаевич и глава администрации города Сасово Евгения Рубцова, которая вручила книгу «САСОВО- 90 ЛЕТ» Николаю Николаевичу и начальнику академии ФСИН России генерал-майору Александру Крымову.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
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