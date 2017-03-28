Николай Любимов встретился с рязанскими активистами ОНФ

Глава региона пригласил Народный фронт к сотрудничеству

Во встрече приняли участие сопредседатели регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области – депутат Госдумы Андрей Красов, депутат областной Думы Игорь Трубицын, заведующий травмоцентром при областной клинической больнице Владимир Юдин, руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Зызин, а также руководители рабочих групп и координаторы проектов ОНФ в Рязанской области.

Со стороны правительства в беседе приняли участие вице-губернатор Сергей Филимонов, заместители председателя правительства области Елена Буняшина и Владимир Трушкин, ряд министров, глава администрации Рязани Олег Булеков.

Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов отметил, что сегодня Общероссийский народный фронт представляет собой мощную силу.

Это та организация, которая прежде всего помогает людям, а также помогает власти понять то, что мы пока еще не сделали, и то, что нужно сделать в интересах жителей. Проекты ОНФ известны на всю страну: это «Комфортная городская среда», «Убитые дороги», «Интерактивная карта свалок» и другие, – подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона сообщил, что ознакомился с общественными предложениями ОНФ, которые организация ежегодно направляет правительству области по итогам региональной конференции. Что-то из этого списка уже взято в работу, реализация других предложений требует совместных усилий. Николай Любимов призвал «фронтовиков» к взаимодействию. В том числе предложил высказать свое мнение о том, какие приоритеты должны быть в работе областного правительства и муниципальных органов власти.

Андрей Красов в свою очередь обратил внимание, что в Общероссийский народный фронт по призыву Президента Владимира Путина сплотились неравнодушные люди, которые любят свою страну, свою историю и хотят принести пользу своему региону и стране в целом.