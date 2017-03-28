В Касимове Рязанской области родители одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ

Районный центр присоединился к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Пункт проведения экзамена был организован на базе городской школы № 2 по всем правилам проведения ЕГЭ. Участники акции – родители учащихся школ города, пожелавшие на себе испытать, что такое главное единый госэкзамен. Они полностью прошли через всю процедуру ЕГЭ.

«Участникам» ЕГЭ было дано 60 минут на выполнение заданий. Для родителей ЕГЭ проводился в усеченном виде, но тестовые задания были взяты из открытого банка заданий ЕГЭ по русскому языку. В них были включены вопросы по орфографии, грамматике, пунктуации – все, чему школьник научился за 11 лет в школе.

Как отмечают организаторы «родительского» ЕГЭ в Касимове, предоставленная возможность поставить себя на место выпускников, окунуться в атмосферу единого госэкзамена вызвала большой интерес у взрослых и получила их положительную оценку.