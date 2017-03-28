Областная общественно-политическая газета
00:37 МСК
Вторник
28 марта 2017 года
Выпуск № 54 (5341)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Мясом, колбасой, рыбой и многим другим торговали на ярмарках выходного дня в Рязани В Рязани участники программы «Лыжи мечты» закрыли сезон В Рязани «накрыли» очередной наркопритон Рязанцы поддержали экологическую акцию «Час Земли» В выходные на дорогах Рязанской области выявили 19 нетрезвых водителей
Главная страница / Новости Рязани и области
27.03.2017, 19:25
Просмотров: 116
Общество
Версия для печати

В Касимове Рязанской области родители одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ

Районный центр присоединился к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Пункт проведения экзамена был организован на базе городской школы № 2 по всем правилам проведения ЕГЭ. Участники акции – родители учащихся школ города, пожелавшие на себе испытать, что такое главное единый госэкзамен. Они полностью прошли через всю процедуру ЕГЭ.

«Участникам» ЕГЭ было дано 60 минут на выполнение заданий. Для родителей ЕГЭ проводился в усеченном виде, но тестовые задания были взяты из открытого банка заданий ЕГЭ по русскому языку. В них были включены вопросы по орфографии, грамматике, пунктуации – все, чему школьник научился за 11 лет в школе.

Как отмечают организаторы «родительского» ЕГЭ в Касимове, предоставленная возможность поставить себя на место выпускников, окунуться в атмосферу единого госэкзамена вызвала большой интерес у взрослых и получила их положительную оценку.

Источник публикации: сайт газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 27 марта 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
17:49
Житель Рязанской области наладил производство пива, а необходимые документы оформить «забыл»
17:41
В Рязани отметили первый в истории профессиональный праздник сотрудников Росгвардии
17:08
В Рязанской области увеличился объем промышленного производства
15:56
Житель Рязанской области дома хранил марихуану
15:56
В Рязанской области подозреваемому в жестоком убийстве огласят приговор
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы