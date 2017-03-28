Побеждает любовь

Конфликт духовного и материального, любви и денег в пьесе Островского актуален и в наши дни

Драматическому театру без классических произведений русской сцены не обойтись. Вот уже скоро будет 150 лет пьесе А.Н. Островского, а она не сходит со сцен наших театров. Такие произведения не зря считаются классикой, ведь они не имеют срока давности и продолжают привлекать к себе внимание и режиссеров, и актеров, и зрителей.

Казалось бы, чем могут быть интересны конфликты позапрошлого века. Но нет, интерес есть! Сегодня, как и раньше, остро стоит вопрос – что важнее: жить сыто, красиво и богато, но поступиться своей душой и сердцем или все же «с милым рай и в шалаше». Ах, как трудно бывает ответить на него юной девушке и в наши дни. Вот и в пьесе вдова купца Дарья Круглова (Марина Мясникова), настрадавшаяся от самодурства мужа и живущая теперь почти что в бедности, и ее дочка Агния (Анастасия Бурмистрова) сомневаются и думают – как быть? Девушке 20 лет, и пора бы замуж, но без приданого кто ж возьмет? Да и женихов в округе негусто: 60-летний богач Ахов (Александр Зайцев), который свел в могилу свою жену и на старости лет возомнил себя вершителем чужих судеб и богом на земле, и его племянник Ипполит (Никита Левин), безропотно везущий на себе воз управления его богатством, но не имеющий ни гроша в кармане из-за самодурства дяди.

Как поступят мама с дочкой, вы уже знаете, наверное. И это будет тот нечастый на сегодня случай, когда победит не рациональность, а чувство собственного достоинства, принципиальная «непродаваемость» и глубокое взаимопонимание родных людей, которые уважают мнение друг друга и трепетно берегут родственные чувства.

Спектакль производит очень хорошее впечатление – красивые декорации, тщательно подобранная музыка, стопроцентно попадающие в стиль той эпохи платья и костюмы героев, игра актеров – искренняя и понятная. Счастливыми находками стали персонажи кухарки Кругловой Маланьи (Юрий Борисов), уже одним своим появлением на сцене вызывавшей смех и позитив, и ключницы и дальней родственницы Ахова Феоны (Людмила Коршунова), очень убедительной в своей роли.

Театру – спасибо за любовь к русской классике и поддержанию театральных традиций, спектаклю – жить на сцене долго и счастливо.

Светлана Ардашева