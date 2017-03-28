На здоровье рязанцев

Рязанская нефтеперерабатывающая компания передала в распоряжение нескольких лечебных заведений сертификаты материальной поддержки

РНПК давно и успешно участвует в разнообразных гуманитарных проектах на территории региона, серьезно поддерживая финансами социально значимые проекты и сферы, в частности – здравоохранение.

Несмотря на серьезную модернизацию, которую прошли лечебные заведения региона в последнее время, многие из них до сих пор испытывают потребность в закупке медицинского оборудования, расходных материалов. РНПК регулярно поддерживает рязанское здравоохранение, направляя средства целевого назначения. Генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов особо отмечает, что российские нефтяники традиционно помогают медицинской сфере, а заявки от лечебных учреждений тщательно отбираются в разных регионах, а затем утверждаются на уровне руководства «Роснефти».

На этот раз сертификаты материальной поддержки получили три рязанских медучреждения: больница скорой медицинской помощи, областная клиническая больница и городская больница № 8. Во всех трех учреждениях на полученные средства планируют дооснастить техническую базу, что позволит расширить как спектр лечебных возможностей, так и число пациентов, которым смогут оказывать помощь. В ОКБ одним из приоритетных направлений является совершенствование ожогового центра. В восьмой больнице давно мечтали о новых образцах аппаратов для лаборатории. О загруженности БСМП ничего говорить не надо: это одно из самых «горячих» мест рязанской системы здравоохранения. Каждый год здесь проходят лечение десятки тысяч пациентов, и это учреждение особенно нуждается в расширении своих возможностей.

На торжественной церемонии передачи сертификатов Владимир Абрамов отметил, что для социально значимой деятельности здоровье рязанцев всегда будет одним из основных приоритетов в РНПК. Руководители лечебных учреждений поблагодарили Владимира Абрамова и обещали отчитаться о тратах средств по сертификатам в соответствии с назначением. Дополнительное финансирование, как ожидается, уже в ближайшее время положительно скажется на качестве медицинского обслуживания. Особенно это касается диагностики и оперативного стационарного лечения.