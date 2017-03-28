27 марта – Международный день театра

Уважаемые жители Рязанской области!

Этот праздник отмечают не только работники театра, но и его поклонники, неравнодушные зрители, для которых каждый новый спектакль – большое событие.

В театрах Рязанской области работают талантливые актеры, режиссеры, драматурги, настоящие мастера своего дела. Они умело сочетают современные тенденции с лучшими традициями отечественной школы. Спектакли профессиональных и любительских коллективов региона пользуются заслуженной популярностью и на российских сценических площадках, и за пределами нашей страны.

Надеюсь, что в рязанских театрах всегда будет аншлаг, что зрители будут радоваться интересным премьерам, получать яркие эмоции, заряжаться оптимизмом.

Желаю работникам всех театральных профессий реализации творческих планов, вдохновения, новых идей и проектов, мира и добра!

Врио губернатора Рязанской области

Н.В. Любимов