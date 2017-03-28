Быть другом природе

Общественники призывают не оставаться в стороне

На пресс-ланче, что провел Экологический Рязанский альянс, шел разговор об акциях, которые «эровцы» наметили на весну. О них рассказали пресс-секретари Ксения Булгакова и Мария Кубенина.

Продолжится проведение акций по раздельному сбору мусора (эти акции активисты ЭРА проводят каждую субботу в одном из четырех районов областного центра). В планах – встречи в экологическом киноклубе, которые проводятся в музее рязанских путешественников. По традиции весной принято сажать деревья. На 8 апреля запланировано проведение лекции движения «Возродим наш лес».

Фримаркет – ярмарка старых вещей (когда можно подарить кому-то то, что уже тебе не нужно, и взять, что тебе пригодится) весной будет проводиться дважды – 15 апреля и 28 мая.

На «Большую уборку» ЭРА приглашает рязанцев 22 апреля. В программе – чистые игры и акция по раздельному сбору мусора. Завершится весенний «экологический марафон» проведением Дня эколога 5 июня.

Представители общественной организации рассказали и о бессрочных акциях. Например, на тропе Паустовского в Солотче волонтеры будут проводить для желающих экскурсии.

Интересна новая инициатива общественников «Добрые крышечки». Рязанцам предлагается принести на переработку крышки от пластиковых бутылок. Полученные от переработки средства пойдут на помощь детям из домов-интернатов – на покупку игрушек и спортинвентаря. Такая акция, считают в ЭРА, привлечет внимание к раздельному сбору мусора. Кстати, ЭРА призывает рязанцев по субботам участвовать в подобных акциях. Они проводятся с 10.00 до 12.00 каждую субботу. Так, 1 апреля раздельный сбор мусора будет организован у ТД «Барс» на ул. Есенина, 8 апреля – в Роще, рядом с магазином «Сорока», 15 апреля – возле кинотеатра «Москва», 22 апреля – в Дашково-Песочне. Принимаются стекло, бумага, пластиковые бутылки (крышки необходимо откручивать), батарейки, металл. Участвуя в таких акциях, мы ускоряем отправку вторсырья на переработку и вносим свой вклад в охрану окружающей среды, улучшаем санитарное состояние нашего города.

Представители ЭРА всегда на связи (телефон 513-400), готовы к сотрудничеству, будут благодарны за поддержку.