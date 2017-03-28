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28.03.2017
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Выпуск № 54 (5341) |
Третья полоса
Акция
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Культурный экспресс: поехали!

Акция, посвященная 80-летию Рязанской области и Дню работника культуры, стартовала в Скопине
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Культурный экспресс: поехали!
Фото автора.

Познакомить сельчан с творчеством лучших музыкальных коллективов региона решили в информационно-аналитическом центре культуры и туризма Рязанской области. Идею поддержало руководство регионального минкульта и муниципалитетов, а также артисты и музыканты филармонии, театров, дворцов и домов культуры. В год 80-летия Рязанской области «Культурный экспресс» побывает во всех районах области. Первая остановка – в Скопине.

– Идея проведения акции не нова, – говорит министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. – Рязанцам уже полюбились акции, посвященные Году кино и «Культ­поход длиною в год». В этом году со Скопина решили начать потому, что это один из лучших культурных центров региона. Единственный муниципалитет, в котором открыт и действует уже три года филиал Рязанской областной филармонии. Здесь берегут музыкальные и песенные традиции края.

В Скопинский ДК с гастролями приезжают ведущие артисты Московской филармонии и звезды российской эстрады. Скопин лидирует среди муниципалитетов по количеству коллективов со званием «народный» и «образцовый». Здесь уже много лет действует хорошо известный в области театр песни «Шанс». Самодеятельные артисты театра «Шанс» (рук. Сергей Митрохин) открывали на сцене Дворца культуры праздничную программу «Музыка наших сердец».

– В этом году скопинцы будут праздновать 420-летие родного города, – говорит глава администрации Скопина Олег Асеев. – Скопин по праву гордится своими земляками – композитором Анатолием Новиковым, маршалом Сергеем Бирюзовым, героем двух народов Федором Полетаевым. Гордится город и своей музыкальной культурой, сохраненной еще со времен, когда на посиделках исполняли песни бабушки села Секирино, а мы ее сейчас стараемся поддерживать.

За успешную организацию и проведение концертов хора Валаамского монастыря в рамках Всероссийского просветительского тура «Свет Валаама» главе администрации Скопина Олегу Асееву министр культуры и туризма региона Виталий Попов вручил Благодарственное письмо губернатора Рязанской области. За добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры и в связи с юбилеем Почетной грамотой министерства культуры и туризма Рязанской области были награждены преподаватель детской музыкальной школы имени композитора Анатолия Новикова Валентина Топоркова и хормейстер Дворца культуры имени В.И. Ленина Татьяна Митрохина.

По словам начальника Скопинского городского отдела культуры Марины Ретюнской, высоких региональных наград по праву достоин каждый из скопинских артистов. Благодаря их таланту и стараниям, Скопин славится, прежде всего, как музыкальный центр Рязанской области, и в этом году свое творчество самодеятельные артисты посвящают 80-летию Рязанской области и 420-летию родного города.

– Это очень важно для каждого из нас лично, потому что любой зал – это тоже люди одаренные, умеющие быть благодарными зрителями, а это большой талант. Сегодня мы накануне всенародного праздника, Дня работника культуры, потому что все мы имеем отношение к нашей культуре, потому что мы прилагаем свои таланты в сфере культуры. Мы сегодня славим каждого, кто, вставая с утра, с хорошим настроением идет в музеи и библиотеки, дворцы культуры, чтобы делиться своими знаниями, своим талантом и своим теплом, чтобы рассказывать о самом главном и самом важном, чтобы растить настоящих патриотов, – отметил министр культуры и туризма региона.

Каково было удивление избалованной вниманием столичных артистов скопинской публики, когда на сцену ДК вышли артисты Рязанского музыкального театра! Каждый номер как яркое произведение музыкального искусства. Отменные голоса, движение по сцене, красочные костюмы вызывали у зрителей восторг.

Праздничную программу под названием «Музыка наших сердец» скопинцам подарили Ирина Мезенева, Ирина Маненкова, Марина и Сергей Головкины и Алексей Исаев. В их исполнении прозвучали арии из оперетт, с чувством исполненные шедевры мировой оперной сцены, всемирно известные хиты всех времен, любимые всеми песни из легендарных кинофильмов советских лет, романсы, лирические песни о любви.

– Из Скопина «Культурный экспресс» отправится в Сараевский район, – говорит руководитель информационно-аналитического центра культуры и туризма Рязанской области Марина Кауркина. – В течение года для жителей районов области, даже самых отдаленных ее уголков, пройдет цикл выездных спектаклей, концертов, выставок, мастер-классов и праздничных акций. Лучшие артисты, музыканты, художники, преподаватели примут участие в этой масштабной акции.

На концертной площадке в поселке Сараи 31 марта выступят учащиеся Рязанского колледжа культуры (г. Шацк). Такими образом, в течение года рязанцы под музыку и песни будут отмечать 80-летие нашей области.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 54 (5341) от 28 марта 2017 года
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